Covid a Sant'Anastasia, ​chiusi tre plessi del liceo

Resteranno chiusi per due giorni per una sanificazione straordinaria, i tre plessi del liceo polifunzionale «Pacioli» a Sant'Anastasia ( Napoli), a causa della presenza di casi confermati di Covid. Lo ha reso noto il dirigente dell'istituto Antonio De Michele, il quale ha spiegato che domani e martedì i ragazzi seguiranno le lezioni con la didattica a distanza, per poi riprendere regolarmente le lezioni in presenza mercoledì 14 ottobre, «salvo diverse disposizioni da parte dell'Asl». L'istituto conta circa 1300 studenti che seguono i sei indirizzi specialistici di tre licei e di un istituto tecnico, ed un corso serale per adulti e lavoratori. Secondo quanto si è appreso, tra i positivi vi sarebbero alcuni studenti dislocati in diverse classi.

