Mascherine e palloncini, le scuole aperte in anticipo a Napoli: «È la fine di un incubo»

La sveglia non è mai stata così piacevole. Ed è andata quasi in automatico. Nessun trauma. Solo tanta voglia di normalità con la gioia e il desiderio di poter finalmente tornare in classe, anche se con la mascherina. Ma almeno l’incubo della Dad, le connessioni ballerine, le aule divise a metà tra presenti e gli altri a casa, dove solo per fare l’appello passavano almeno venti minuti. Tra i «mi sentite», «ci siete», «l’audio arriva bene»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati