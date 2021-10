Scuole chiuse a Lettere fino al 5 novembre per l'aumento di casi di Covid

Scuole chiuse fino al 5 novembre nel Comune di Lettere. L'ordinanza sindacale, firmata poco fa dal primo cittadino Nino Giordano per l'aumento di casi nelle realtà didattiche, come scrive lui stesso on line.

«Stasera vi scrivo con animo triste e preoccupato. Ho da poco firmato un'ordinanza sindacale con la quale ho disposto la chiusura dei plessi scolastici locali fino al 05.11.2021, salvo successive verifiche, per cui le lezioni proseguiranno in DAD. Andava presa una decisione responsabile, e dopo aver sentito l'Asl e la Dirigenza scolastica, al solo fine di tutelare i nostri piccoli abbiamo deciso per un provvedimento drastico. La misura si è resa necessaria a seguito dei numerosi casi di positività riscontrati in ambito scolastico negli ultimi giorni, ma soprattutto per la impossibilità di tracciare con certezza i contatti stretti (10 casi). Ho altresì chiesto alla struttura competente dell'ASL uno screening di massa della popolazione scolastica per garantire una ripresa delle lezioni in presenza in massima sicurezza. E' un momento delicato per la nostra comunità ma non dobbiamo fare allarmismo. Il compito di tutti noi è di continuare ad essere prudenti e responsabili per contrastare il diffondersi del contagio».