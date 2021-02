Napoli, il Covid nelle scuole non molla: altri 26 studenti e 5 docenti positivi

Sono 26 gli studenti nuovi contagiati dal virus covid19 nelle scuole di Napoli, con anche 5 docenti e un membro del personale non docente. Un focolaio si è sviluppato nel distretto sanitario di Pianura, Soccavo che nelle ultime 24 ore registra 6 bambini di scuola primaria positivi, tutti con contatti familiari malati anch'essi.

Negli stessi quartieri c'è anche un positivo nella scuola media e uno della secondaria superiore che svolge lezione in Dad, ma anche un docente delle elementari. Nel distretto di Arenella, Vomero sono positivi 2 studenti delle superiori, mentre nel distretto di Bagnoli e Fuorigrotta è positivo un bambino delle elementari e uno studente delle superiori.

Nel distretto di Chiaiano, Piscinola, Marianella c'è uno studente delle superiori ammalato, ma anche un docente delle superiori. Nel distretto Stella, San Carlo all'Arena è positivo uno studente delle elementari, come pure nel distretto di Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno. Nel distretto Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio c'è un bambino della scuola dell'infanzia, ma anche 4 studenti delle elementari, di cui sono fratelli. Hanno il covid in quei quartieri anche uno studente delle scuole medie, due delle superiori, un docente di scuola primaria e uno delle scuole medie e uno delle superiori, oltre a in addetto non docente delle elementari. Nel distretto sanitario San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale è positivo un bambino delle elementari e due studenti delle superiori, di cui uno frequenta un corso serale.

