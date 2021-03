Covid, il sindaco di Marano chiude gli uffici comunali fino a data da destinarsi

Da domani uffici comunali chiusi anche a Marano. Il sindaco Rodolfo Visconti ha firmato poco fa l’ordinanza che dispone la chiusura degli uffici fino a data da destinarsi. L’accesso al pubblico è stato vietato per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. I cittadini potranno recarsi in municipio solo per atti ritenuti urgenti: carte d'identità smarrite, dichiarazioni di nascita o morte.

Il cimitero sarà aperto solo per le attività di inumazone e tumulazione, mentre sarà possibile recarsi presso il comando dei vigili urbani solo previo appuntamento. Per ogni ulteriore richiesta sarà necessario prenotarsi via pec o telefono.

