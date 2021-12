Covid, a Sorrento per frenare i contagi tamponi gratis agli under 35

Screening gratuiti e riservati ai giovani per garantire il Capodanno in sicurezza. Oggi e domani a Sorrento è in programma una due giorni destinata a tutti i residenti, fino ai 35 anni di età, in possesso di Green pass. L'iniziativa è promossa dal Comune e dalla Fondazione Sorrento, e si svolge attraverso una postazione mobile presente oggi in piazza Andrea Veniero, dalle 9 alle 21 e domani in piazza Angelina Lauro, dalle 9 alle 18.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati