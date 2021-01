Deciso balzo in avanti dei contagi da Covid-19 a Torre Annunziata. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione, che in una nota aggiorna i dati relativi all'emergenza pandemica. Nelle ultime 96 ore infatti al Comune sono stati segnalati 122 nuovi casi di positività al tampone, a fronte di 31 guarigioni. Un dato questo che porta sopra quota trecento il numero degli attuali contagiati.

Per la precisione 339, con undici soggetti ricoverati. Incremento dei contagiati, ma in forma più contenuta, anche a Torre del Greco, dove il sindaco Giovanni Palomba ha fatto sapere come nelle ultime 24 ore sono stati segnalati al Centro operativo comunale cinque nuovi casi di positività, senza che Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale abbiano invece comunicato avvenute guarigioni. Sulla scorta di questi numeri, sale a 380 il numero dei residenti di Torre del Greco attualmente contagiati, 25 dei quali risultano ospedalizzati.

