Nuovo sensibile balzo del numero dei guariti nell'area vesuviana ma anche un nuovo decesso. E' quello segnalato a Torre Annunziata, dove il sindaco Vincenzo Ascione, nel fornire l'ultimo bilancio legato ai casi di Covid-19 in città, ha annunciato la ventunesima vittima da inizio pandemia: «L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un altro nostro concittadino - afferma in una nota diffusa dal suo ufficio stampa - Ai familiari va il nostro affettuoso pensiero in questo momento di grande dolore».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Nola, sequestrati tre autocarricon tre tonnellate di rifiuti... LA STORIA Napoli, madre di 3 figli morta un anno fa per emorragia cerebrale:...

LEGGI ANCHE Nola, sequestrati tre autocarri con tre tonnellate di rifiuti illeciti

Sempre a Torre Annunziata sono 74 i guariti a fronte di 38 nuovi positivi: il numero complessivo degli attuali positivi passa dunque a 348, con 15 persone ricoverate. Sono invece 91 le guarigioni accertate nelle ultime 24 ore a Torre del Greco, dove il sindaco Giovanni Palomba, al termine dell'aggiornamento presso il Centro operativo comunale, parla anche di 36 nuovi casi di tampone positivo. Stando ai dati forniti al Coc da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, il numero totale delle persone residenti nella città vesuviana che ora risultano contagiati è di 830 ventisei dei quali ricoverati presso Covid Center

© RIPRODUZIONE RISERVATA