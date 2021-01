Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid a Torre del Greco dove si torna a registrare un numero degli attuali positivi superiore a quota 300. Non si arresta, insomma, la risalita dei casi nella città vesuviana: a segnalarlo è il sindaco Giovanni Palomba che in una nota, al termine del consueto punto con il Centro operativo comunale, ha fatto sapere come nelle ultime 24 ore siano stati segnalati da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi 14 nuovi positivi al tampone, a fronte di nessuna avvenuta guarigione nello stesso arco temporale.

Dati questi che, stando sempre al bollettino diramato dall'ufficio stampa del primo cittadino, portano i casi di contagio al Coronavirus a quota 311, con 42 soggetti che risultano ospedalizzati.

