Covid, Torre del Greco senza pace: altri quattro morti nelle ultime 24 ore

Altri quattro morti Covid nelle ultime 24 ore, hanno tra i 60 e i 90 anni. Un’altra giornata nera per la città corallina la cui curva di decessi dall’inizio della pandemia sembra non volersi arrestarsi. Sono 105 le vittime totali da marzo ad oggi, di cui cinque solo nelle ultime 48 ore. Nel consueto bollettino serale il sindaco Giovanni Palomba ha comunicato la morte, nelle ultime 24 ore di D.F.S. di 74 anni, I.G. di 62, T.A. di 78 e I.F. di 90 anni. Ieri, invece era morta la mamma casalinga di 57 anni Nunzia Pisacane.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona arancione, l'allarme dei sindaci: «Occorrono... LA SICUREZZA Compleanno abusivo a Torre del Greco: 25 multe e ristorante chiuso

LEGGI ANCHE Compleanno abusivo a Torre del Greco: 25 multe e ristorante chiuso

Non consolano le 97 guarigioni registrate oggi, di fronte al tragico bollettino dei decessi. I nuovi positivi, invece sono 27 per un totale di 755 casi attuali. Di questi 712 sono in isolamento domiciliare e 43 ricoverati in ospedale.

Il sindaco, oltre alle consuete condoglianze alle famiglie dei defunti, questa sera ha anche deciso di non pubblicare più sulla sua pagina Facebook il bollettino giornaliero a causa dei numerosi attacchi ricevuti in passato. «Informo tutti i concittadini che il consueto comunicato di aggiornamento dei dati Covid del Centro Operativo Comunale - ha scritto è consultabile su: Sito Comune Torre del Greco; Pagina Facebook Comune di Torre del Greco; App Mycity».

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA