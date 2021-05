Covid a Torre del Greco, 9 morti in 4 giorni: oggi altre tre vittime

TORRE DEL GRECO. Un bollettino tragico con ben nove decessi per covid tra il weekend ed oggi: altre tre vittime sono state certificate oggi a Torre del Greco dal centro operativo comunale. Si tratta di D.P.G. di 74 anni, di E.V. di 84 anni e B.P. di 71 anni. Ieri, invece, sono morti un uomo e una donna di 68 e 64 anni mentre tra sabato e domenica altri quattro decessi.



Si tratta di G.A. di 75 anni e D.S. di 70 e L.M.F. di 85 anni e M.A. di 82 anni. In quattro giorni il totale delle vittime è salito a 167. Cala, però, il numero dei positivi al virus che in totale sono 270 di cui solo 15 ricoverati in ospedale.