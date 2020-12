Covid a Torre del Greco: altre due vittime, morto a 66 anni il noto mobiliere Pasquale Polese

TORRE DEL GRECO. Altre due vittime del Covid a Torre del Greco, muore a soli 66 anni Pasquale Polese, noto commerciante. Morto anche G.A., 85enne pensionato. Arrivano così a 24 le vittime di questa seconda ondata, mentre per la prima di marzo se ne sono contate 20 con un totale di 44. Altri 24 positivi, inoltre, oggi e record di guarigioni: 101 in 24 ore. Attualmente il numero di positivi è di 753 di cui 25 sono in ospedale.



Pasquale Polese, titolare del mobilificio «Arcobaleno» era molto amato in città, malato oncologico è morto in ospedale battuto dal virus a soli 66 anni. Lascia la moglie Carmela Russo, donna determinata e alla guida di associazioni per i diritti dei disabili e i figli Maria Cira, Tobia, Nello e Giovanna. «È terribile - dice la moglie- non poterlo salutare per l’ultima volta».



Un messaggio per lui da amici. «Non ci sono parole per colmare il vuoto che è calato per la perfida di una persona così cara. Un amico che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla casa, alle persone care mostrando una vitalità e una voglia di lottare infinita. Presente, attento e pronto ad ascoltare, sempre disponibile e con una parola di conforto nei momenti di difficoltà. Perderlo è stato terribile, e si vuole gridare al mondo intero quanto sia stato importante e che rimarrà indelebile nei nostri cuori!».

