TORRE DEL GRECO. Boom di contagi e un altro morto in 24 ore. Bollettino nero per la città del corallo che oggi ha registrato 74 nuovi casi di positività al Coronavirus e un altro decesso. È morto in ospedale R.G. di 59 anni e il numero delle vittime sale ad 89, di cui 69 morti si sono contati nella seconda fase della pandemia. Ci sono state anche 57 guarigioni, ma l’impennata di contagi, ben 74 in un giorno, fa salire il totale dei positivi a 459 (quasi cento in più rispetto alla settimana scorsa). Inoltre, due positivi in isolamento sono stati ricoverati in ospedale ed un positivo dall’ospedale è tornato a casa.



«Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alla famiglia del nostro concittadino scomparso. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti». I cittadini sono preoccupati per l’impennata dei contagi e chiedono al sindaco di chiudere le scuole. Sono cinque gli istituti del territorio interessati al contagio e in un istituto comprensivo si contano 7 positivi tra insegnanti e allievi.

