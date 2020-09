Covid a Torre del Greco: impennata di casi, sei solo oggi

TORRE DEL GRECO. Lievita il numero dei positivi al Covid a Torre del Greco: solo oggi sei nuovi positivi che portano a 24 il numero totale di questa seconda ondata. Si tratterebbe di giovani tra i 20 e i 30 anni rientrati dalle vacanze. I contagiati sono tutti in isolamento domiciliare e non presenterebbero particolari sintomi. Preoccupa la situazione in città dove nella fase clou dell’emergenza si è superato il numero dei 100 positivi al Coronavirus e sono morte 20 persone. A monitorare la situazione il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e dalla referente alla protezione civile Maria Orlando.



«Il Coc sottolinea l'obbligo di autodenuncia - si legge in una nota- entro le ventiquattro ore, al Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente per i cittadini rientranti dall’estero - attraverso il modulo reperibile e scaricabile sul sito: aslnapoli3sud.it - al fine di richiedere la somministrazione dei test sierologici e dei tamponi. Altresì, si ribadisce - ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini - che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736 reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00»





Questo il bilancio della centosettantatreesima giornata consecutiva di attività del C.O.C.:



Totale ospedalizzati: 0;



Totale in isolamento domiciliare: 24;



Totale guariti dal COVID 76;



Totale decessi: 20;



Totale tamponi giornalieri: 40 (34 Negativi; 6 Positivi). © RIPRODUZIONE RISERVATA