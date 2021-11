Covid a Torre del Greco: morta una 70enne, sale il numero dei positivi

Si torna a morire di Covid a Torre del Greco, oggi è deceduta una donna di 70 anni. Dopo settimane di tregua, oggi il centro operativo comunale ha comunicato il decesso di P.A.M., un’anziana di 70 anni morta in ospedale. Il numero dei morti dall’inizio della pandemia sale così a 177 nella sola città corallina, da sempre la più colpita. Inoltre, nel giro di due giorni c’è stata un’impennata di contagi con 40 nuovi casi: 20 ieri e 18 oggi.

Sono 189 gli attuali positivi, di cui 77 in isolamento domiciliare e 12 ricoverati in ospedale. Il coc, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, ricorda che è stato attivato, dall'Ambito Territoriale 31 del Comune di Torre del Greco, il numero di prossimità per le persone in quarantena domiciliare, anziani non autosufficienti e famiglie con minori, reperibile al numero verde: 800.17.16.36, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18.