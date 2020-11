Covid a Torre del Greco: morta un'altra anziana, sale il numero degli ospedalizzati

Torre del Greco. Oggi è morta un’altra anziana, si tratta di G.V. di 81 anni e si allunga la lista delle vittime di questa ondata Covid che è a quota 15. Pioggia di positivi, inoltre, con 70 contagiati solo oggi su 340 tamponi, così il numero degli attuali positivi sale a 923. Si sono registrate, oggi, anche 23 guarigioni.I dati di questa ondata, comunicati dalla centrale operativa comunale presieduta dal sindaco Giovanni Palomba indicano un rapido aumento dei contagi - tra i 50 e persino oltre i cento al giorno - e l’aumento della mortalità.

In meno di un un mese, infatti, sono decedute 15 persone, per lo più tra i 70 e 90 anni. In pratica il virus sta incidendo sulla popolazione anziana della città corallina. Aumentano, inoltre, anche i ricoveri, oggi due asintomatici sono stati ricoverati in ospedale: gli ospedalizzati attualmente sono 20.

«Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alla famiglia del nostra concittadina scomparsa. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti». È stato istituito dall' ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi - tutti i giorni - dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630.

