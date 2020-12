Covid a Torre del Greco, morte altre due donne: una mamma 57enne e una nonnina

TORRE DEL GRECO. Si ferma l’escalation di nuovi positivi ma non si arresta l’ondata di morti. Morte altre due donne a Torre del Greco oltre a suor Saveria del convento dell’Addolorata. Si tratta della 57enne P.T. che lascia il marito e 4 figli e della 96enne P.M., una morta in ospedale e l’altra in isolamento domiciliare a casa.

Sale, così, a 56 il numero totale dei decessi, di cui 36 solo nella seconda ondata. Inoltre, oggi, si sono registrate anche 65 guarigioni e solo 4 nuovi positivi: sono 418 gli attuali contagiati di cui 29 ricoverati in più spedale. «Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie delle nostre concittadine scomparse. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai rispettivi parenti».

