Covid a Torre del Greco: morti due 60enni e un 77enne

TORRE DEL GRECO. Tre morti in 24 ore: la città corallina continua a detenere la maglia nera nella provincia di Napoli per il numero di vittime da Covid e sfiora i 200 decessi dall’inizio della pandemia. Il centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, da 663 giorni attivo in città, ha appena comunicato l’odierno bollettino.



Sono tre i morti delle ultime 24 ore: si tratta di L.F. di 64 anni, L.L. di 62 anni e S.V. di 77 anni. Il bilancio delle vittime arriva così a 184 dall’inizio della pandemia. Il Coc comunica, inoltre, 80 nuovi casi di positività di cui tre ripositivizzati; gli attuali positivi salgono a 2852 di cui 2819 in isolamento domiciliare e 34 ricoverati in ospedale.