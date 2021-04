Coronavirus a Torre del Greco, ancora vittime: morti due ottantenni

TORRE DEL GRECO. Ancora anziani falcidiati dal Covid a Torre del Greco: due 80enni le vittime delle ultime 24 ore. Si tratta di E.V. 85enne e E.A. 88enne certificati dal consueto bollettino del centro operativo comunale alla guida del sindaco Giovanni Palomba. Nonostante diminuiscano i nuovi contagi, solo 25 i casi odierni di positività, il bilancio delle vittime continua a salire e arriva a 155 morti dall’inizio della pandemia.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus a Torre del Greco: 5 morti nelle ultime 48 ore LA DICHIARAZIONE Torre del Greco, messaggio d'amore sui basoli in pietra lavica:...

Guarite anche 43 persone oggi (in totale sono guariti 5547 Torresi), e sceso il numero degli attuali positivi che sono 291 in isolamento domiciliare e 74 ricoverati in ospedale. «Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti».