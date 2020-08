Covid a Torre del Greco: positivi altri tre giovani vacanzieri

Tre nuovi casi di Coronavirus a Torre del Greco: si tratta di tre giovani rientrati dalle vacanze in Sardegna. Sale a sette il numero di positivi in città, tre nuovi vacanzieri che si aggiungono ai quattro già registrati nei giorni scorsi. I tre giovani hanno 27, 24 e 22 anni e sono asintomatici e in isolamento a casa. A comunicarlo il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, che è alla 164esima giornata di di attività permanente.

Anche i quattro contagiati dei giorni scorsi sono giovani rientrati dalle vacanze: uno da Malta gli altri due da località turistiche italiane non note mentre il quarto è il fratello di uno dei vacanzieri. Oggi sono stati effettuati 30 tamponi di cui i tre positivi, anche presso la tenda installata all’ospedale Maresca. Continua, nel frattempo, lo screening degli ulteriori tamponi effettuati sull' intero territorio, e, attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio.



Il coc comunica, inoltre, che i cittadini rientranti dall’estero devono autodenunciarsi obbligatoriamente, entro le ventiquattro ore, al Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, attraverso il modulo scaricabile sul sito: aslnapoli3sud.it, al fine di richiedere la somministrazione dei test sierologici e/o tamponi – nonché – del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica da COVID- 19.