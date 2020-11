TORRE DEL GRECO. Quarto decesso in due settimane a causa del Covid-19 a Torre del Greco. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Palomba nel consueto resoconto serale del Centro operativo comunale. Sentite Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, il primo cittadino ha fatto sapere che a perdere la vita è stato C.G., 88 anni.

Nel bilancio quotidiano si segnalano anche 23 nuovi casi di positività accertati tramite tampone, tutti in forma asintomatica. Attestato anche il passaggio di un soggetto in precedenza posto in isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Infine dall'ente annunciano quattro guarigioni.



Sulla scorta di questi dati, sale a 365 il numero complessivo degli attuali contagiati, nove dei quali costretti all'ospedalizzazione.

