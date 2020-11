Covid a Torre del Greco: record di contagi, 113 in un giorno su 120 tamponi

Un bollettino sconcertante quello di oggi a Torre del Greco: 113 positivi in un colpo solo su 120 tamponi effettuati. La curva sale vertiginosamente in città, con 200 positivi nel week end ed un totale di 912 casi Covid attivi. Anche i decessi salgono a 13, con la morte dell’anziano D.O.A di 90 anni registrata ieri sera, così come pure i pazienti che necessitano di ospedalizzazione che allo stato sono 16.

La città corallina, che già nella prima fase aveva contato 20 vittime, detiene attualmente la maglia nera di morti Covid di questa seconda ondata nel Vesuviano. Il numero dei decessi, da quanto appreso, potrebbe crescere ancora perché ci sarebbero altre 4 persone morte in queste ore non ancora certificate perché il medico legale Asl sta vagliando se si tratta di morti Covid. Tra i positivi asintomatici molti giovani ed anche bambini.

