TORRE DEL GRECO. Un morto e 62 nuovi positivi in 12 ore: drammatico il bollettino odierno del centro operativo comunale di Torre del Greco. Con il decesso di G.A., 79enne ricoverato in ospedale con coronavirus, la città del corallo conta la quinta vittima di questa seconda ondata in meno di due settimane. Solo mercoledì era deceduto all’ospedale del Mare un 88enne che si va ad aggiungere agli altri tre decessi della scorsa settimana tra cui il medico-diacono 61enne Mirco Ragazzon.

Inoltre, solo oggi 62 nuovi positivi che porta a 412 il numero di artisti contagiati, di cui 11 sono ricoverati in ospedale. Oggi sono state registrate anche 15 guarigioni. Inoltre, il sindaco Giovanni Palomba ha fatto sapere che l’esito dei tamponi eseguiti su tutta la giunta, dopo la positività dell’assessore Lucia Giordano, é negativo e le attività amministrative sono riprese. Restano a casa in isolamento e ancora positivi l’assessore Giordano e il presidente del consiglio Gaetano Frulio.

