Covid, altri due turisti positivi in Costiera sorrentina: manca un protocollo per le case-vacanza

Altri turisti positivi al Covid in Costiera sorrentina. Questa volta i contagi sono venuti alla luce a Massa Lubrense e riguardano un uomo di 45 anni e una ragazzina appena 12enne. Appartengono a due diversi nuclei familiari ospiti di altrettante case vacanza. È stata l’Asl Napoli 3 Sud ad informare il sindaco Lorenzo Balducelli. «Alloggiano in due diverse strutture extralberghiere - spiega il primo cittadino -. Hanno sintomi lievi e sono in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati