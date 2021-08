Covid, vaccinazioni anche in vacanza per i napoletani al mare nel Cilento

Prosegue l’iniziativa “Vaccinazioni anche in vacanza” organizzata dall’Asl Napoli 1 Centro, l’Asl di Salerno e l’Anci Campania. Anche nei prossimi giorni e per tutta la settimana di ferragosto (esclusi i giorni festivi), i napoletani possono ottenere la somministrazione della prima o della seconda dose senza dover rientrare a casa, e fare l'iniezione nei luoghi di villeggiatura. Hanno già aderito in duemila a Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano.

E la campagna va avanti per altre due settimane e fa tappa in costiera cilentana, dalle 18 alle 2. «L’obiettivo - spiegano Mario Iervolino e Ciro Verdoliva, rispettivamente direttori generali dell’Asl di Salerno e dell’Asl Napoli 1 Centro - è consolidare il concetto che il sistema sanitario regionale garantisce tutte le possibili soluzioni anche per chi é in vacanza e immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini». Anci e sindaci del territorio sostengono l’iniziativa anti-Covid dando supporto logistico, convinti (anche alla luce del successo delle prime tappe) che sia l’unico modo per tornare alla normalità ed evitare che, alla ripresa delle attività scolastiche, si debba ancora rinunciare alle lezioni in presenza.

Questo il calendario:

Martedì, 10 agosto 2021, Open day a Casalvelino.

Mercoledì, 11 agosto 2021, Acciaroli

Giovedì, 12 agosto 2021, Santa Maria di Castellabate

Mercoledì, 18 agosto 2021, Sapri

Giovedì, 19 agosto 2021, Villammare

Venerdì, 20 agosto 2021, Agropoli