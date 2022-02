Vaccini a Napoli, il calendario: domenica stop alla Mostra per la Maratona

Quasi 2.000.000 dosi di vaccino anti Covid finora somministrate nei centri vaccinali del’Asl Napoli 1 Centro. Di seguito il nuovo calendario da domenica 27 febbraio a domenica 6 marzo.

MOSTRA D'OLTREMARE

dai 12 anni in poi

lunedì 28, martedì 1, giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6 ore 9-14

mercoledì 2 ore 9-13

chiuso domenica 27 (per la Napoli City Half Marathon) e sabato 5

fascia età 5-11

mercoledì 2 ore 14-18

sabato 5 ore 9-18

FAGIANERIA BOSCO CAPODIMONTE

dai 12 anni in poi

da domenica 27 a venerdì 4 ore 9-14

sabato 5 ore 9-18

domenica 6 ore 9-14

CENTRO VACCINALE ISOLA DI CAPRI

dai 12 anni in poi

giovedì 3 ore 9-13

fascia età 5-11

giovedì 3 ore 13.30-16.30

DISTRETTI SANITARI DI BASE

dai 12 anni in poi

dal lunedì al venerdì ore 9-16.30

sabato ore 9-13

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691; presso il Loreto Crispi Via M. Schipa n°9 ore 15-18

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella via della Resistenza n°25

Sb n°29 Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

CENTRI VACCINALI PEDIATRICI

fascia età 5-11

mercoledì ore 14-18

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo - corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta - via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo - via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero - via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella - via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all'Arena - via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno - via Valente n. 31

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino - via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio - via P. Ammendola n°1

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale - vico Dattero alla Maddalena n°2

È inoltre possibile ricevere la dose presso gli studi dei medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie aderenti alla campagna vaccinale: e, ancora, presso le scuole aderenti alla campagna vaccinale, dalle 8 alle 14, in giornate da concordare con i singoli dirigenti scolastici.

Per informazioni, il numero verde 800.95.44.27 è attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico sostegno psicologico ai numeri 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 dal lunedì al venerdì - ore 9-13. Durante i weekend dalle 8 alle 20 presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata. Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro.