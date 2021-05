Vaccini anche a Marano, l'annuncio: «Somministrati nel distretto sanitario»

Sarà allestito anche a Marano, nei locali del distretto sanitario, il centro vaccinale fortemente richiesto dalle forze politiche cittadine e dai residenti. I vaccini, secondo quanto confermato dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza, saranno somministrati in città a partire dalla prossima settimana, verosimilmente già da lunedì. Non all'interno del palazzetto dello sport, così come era stato paventato nei giorni scorsi, ma in alcuni locali del distretto sanitario. Nei giorni scorsi numerosi appelli erano stati rivolti alla Regione da parte delle forze politiche locali e dai rappresentanti istituzionali del Comune di Marano. Ad oggi i cittadini di Marano sono costretti a recarsi presso gli hub di Quarto o Monteruscello.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Italia, quota 500mila dosi al giorno: obiettivo centrato solo... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, consegnate 215mila nuove dosi: riparte la... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, riaprono gli hub della Mostra d'Oltremare e...