Vaccini, dove e quando: il nuovo calendario Asl Napoli 1 Centro

Hub vaccinali, distretti di base, medici e pediatri, farmacie, scuole: il ventaglio di possibilità offerto dall'Asl Napoli 1 Centro per ricevere la dose anti Covid è molto vasto e lascia l'opporunità di rivolgersi senza prenotazione alle strutture più facili da raggiungere, nell'ottica di allargare quanto più possibile e nel minor tempo possibile la platea dei cittadini immunizzati, bambini compresi. Accogliendo le linee guida del presidente Vincenzo De Luca per la vaccinazione di massa e l'aumento della capacità di somministrazione delle dosi giornaliere, con particolare riferimento alla fascia di età 5-11 anni, viene quindi così aggiornato il calendario della rete dei centri vaccinali per la settimana 10-16 gennaio 2022:

Mostra d'Oltremare

dai 12 anni in poi lunedì, martedì e giovedì ore 9-20, sabato ore 9-13

dai 5 agli 11 anni mercoledì e domenica ore 9-20, sabato ore 14-20

(allestimento e intrattenimento speciale dedicato ai bambini)

Fagianeria Real Bosco di Capodimonte

dai 12 anni in poi da lunedì a domenica ore 9-20

Centro vaccinale isola di Capri

dai 12 anni in poi martedì ore 9-16.30, giovedì ore 9-13

dai 5 agli 11 anni giovedì ore 13.30-16.30

(allestimento e intrattenimento speciale dedicato ai bambini)

Distretti sanitari di base dal lunedì al venerdì ore 9-16,30, sabato ore 9-13

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

Centri vaccinali pediatrici presso i distretti sanitari di base mercoledì ore 14-18

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo - corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta - via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo - via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero - via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella - via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all'Arena - via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno - via Valente n. 31

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino - via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio - via P. Ammendola n°1

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale - vico Dattero alla Maddalena n°2

È inoltre possibile vaccinarsi:

- presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti alla campagna vaccinale;

- presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale;

- presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle 8 alle 14, in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’Asl Napoli 1 Centro, con la disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a far vaccinare i figli in fascia di età 5-11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall’Iss, dall’Aifa e dall’Ema. Il numero verde 800.95.44.27 è attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì.

Resta attivo anche il servizio di ascolto telefonico “sostegno psicologico” ai numeri 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410, anche per i genitori che si apprestano a far vaccinare i figli in fascia di età 5-11 anni, in funzione dal lunedì al venerdì ore 9-13. Durante i weekend presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare, dalle 8 alle 20, saranno presenti gli psicologi dell’Asl Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.

«Lavoriamo senza sosta per rispondere alle richieste che arrivano dal territorio - si legge in una nota del direttore generale Ciro Verdoliva - ce la stiamo mettendo tutta e spero che i cittadini lo comprendano e ci aiutino con comportamenti responsabili e un po’ di pazienza se dovesse verificarsi qualche attesa. Ora che la variante Omicron sta diventando prevalente e che il Governo ha varato nuovi obblighi registriamo un aumento delle adesioni, se ci si fosse decisi prima a ricevere il vaccino sarebbe stato tutto più semplice, ma ad ogni modo meglio tardi che mai. Il Servizio nasce per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti». Presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale si tengono incontri informativi ai quali possono accedere i genitori. Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro.