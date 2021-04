Covid, domenica all'Asl Napoli 2 vaccino senza prenotazione over 60

Domenica 25 aprile dalle 9 alle 19, nei quattro centri vaccinali di Pozzuoli (Palatrincone di Monterusciello), Giugliano (scuola Levi Montalcini), Afragola (Centro Lumo) e Forio d'Ischia (Palazzetto dello Sport di via Casale), l'Asl Napoli 2 Nord offrirà la vaccinazione contro il Covid-19 ad accesso libero, senza registrazione su piattaforma regionale, per tutti i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell'Azienda sanitaria e aventi sopra i 60 anni di età.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, monodosi Johnson & Johnson in farmacia: via... LA FORNITURA Covid, arrivate in Campania 17.300 dosi del vaccino Johnson &...

«Per essere vaccinati - fa sapere la Asl - basterà: avere più di 60 anni; essere residente in uno dei 32 Comuni di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord; presentarsi al centro portando con sé un documento di identità valido e il tesserino sanitario».

Questa modalità di accesso diretto, sottolinea la Asl, «è stata pensata per sopperire alle poche adesioni alla campagna vaccinale nella fascia di età 60-69 anni e per favorire quanti, per lavoro o per distanza dal domicilio abituale non riescono a rispettare gli appuntamenti fissati dall'Asl».