Covid, aggiornati i dati sulla protezione del vaccino dall'infezione

L'Istituto superiore di sanità ha aggiornato la scheda sulla campagna di prevenzione anti-Covid, spiegando che la vaccinazione non protegge al 100 per cento. Con la doppia dose, la copertura è all’88 per cento dall’infezione, al 94 per cento dal ricovero in ospedale, al 97 per cento dal ricovero in terapia intensiva e al 96 per cento da un esito fatale della malattia. In più, con l’aumentare del numero di immunizzati, decresce il numero dei casi. Questo perché il virus circola di più e maggiore è il rischio che venga trasmesso ai soggetti fragili, e che compaiano nuove varianti.

