Asl Napoli 2, fuga dal vaccino: «Il 30% dei convocati non si presenta»

«Le vaccinazioni a Pasqua e nel lunedì in albis proseguono in tutti i nostri centri, ma siamo preoccupati perché registriamo un forte calo delle presenze. Circa il 30% dei convocati per il vaccino non si presenta». È l'allarme lanciato all'Ansa da Antonio D'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 che abbraccia una enorme e molto popolosa area della provincia di Napoli, da Giugliano a Pozzuoli, da Acerra e Caivano a Marano e Quarto, per citare i centri più grandi. «L'assenza delle convocazioni - spiega D'Amore - si registra ormai da tre-quattro giorni. Ad esempio ieri avevamo in totale 4400 convocati e se ne sono presentati 3200. È un'assenza diffusa in tutte le categorie, dai 70-79 anni ai fragili. Ho anche scritto all'ordine dei diabetici, visto che è forte la loro assenza come pure quella degli oncologici. Mentre per i nefropatici la cifra è alta perché vengono vaccinati nei centri di cura abituali».

