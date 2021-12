Napoli, boom di contagi a scuola: altre 26 classi in Dad, ecco la mappa. Ma i prof no vax sono solo l'1.3%

A Napoli aumentano ancora le classi in Dad. A oggi sono 126 le classi in quarantena che seguono le lezioni a distanza, ossia tra un minimo di 2.400 e un massimo di 3.000 studenti napoletani. Si tratta del valore più alto mai registrato dall’inizio dell’anno scolastico, o meglio dal 19 novembre, cioè da quando sono iniziati i primi casi nelle scuole e si registravano solo 37 classi in Dad. In un mese, quindi l’incremento è stato considerevole.