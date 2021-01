Giacomo Pirozzi, medico e primo cittadino di Calvizzano, è tra i primi sindaci della provincia di Napoli ad essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid. Pirozzi si è recato presso l’ospedale ‘Santa Maria delle Grazie’’ di Pozzuoli per l’inoculazione della prima dose.

"L’ho fatto - dice Pirozzi - nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dall’autorità sanitaria nazionale essendo, da medico di base, particolarmente esposto al rischio del contagio. Al momento è l’unico strumento che abbiamo per contrastare la diffusione del virus. Me l’avevate chiesto in tanti - aggiunge il sindaco - è la risposta è questa, io mi vaccino. Fatelo tutti".

