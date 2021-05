Covid, variante indiana: tre casi a Torre Annunziata in una scuola ma docenti e segretario erano vaccinati

Sono tre e sono tutte italiane le persone residenti a Torre Annunziata in cui è stata individuata e sequenziata (con doppio controllo e completa decodifica) la variante indiana del Coronavirus. Si tratta dei primi casi positivi in Campania al temuto ceppo virale che imperversa in India.



I pazienti sono un segretario scolastico e due docenti, tutti già vaccinati con la prima dose di Astra Zeneca: hanno sviluppato la malattia in forma...

