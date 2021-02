Covid, il sindaco di Villaricca chiude le scuole per 15 giorni

Scuole chiuse a Villaricca per quindici giorni. A comunicarlo il sindaco Rosaria Punzo. «Dall’analisi fatta - dice - è emersa una situazione preoccupante: è stata riscontrata la presenza di numerosi focolai di contagio per Covid e abbiamo deciso, dopo un confronto con i dirigenti scolastici, di disporre da lunedì e fino al 27 febbraio la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado incluse le ludoteche. Una decisione sofferta ma indispensabile», conclude il primo cittadino di Villaricca. Nelle prossime ore, come annunciato dal sindaco, sarà firmata anche la relativa ordinanza.

