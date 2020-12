Il Covid fa un'altra vittima a Villaricca, l'ottava dall'inizio della pandemia. Un 57 enne è deceduto stamani al Cotugno di Napoli. L’uomo, sposato e padre di due figli, era ricoverato da due settimane presso l’ospedale per le malattie infettive di Napoli poichè risultato positivo al virus.

Il 57 enne, che pare non avesse patologie pregresse, era molto stimato e benvoluto in città. Aveva lavorato per anni al cimitero comunale. Una notizia, quella della sua scomparsa, che ha lasciato sgomenti e attonite le persone che lo conoscevano e l'intera comunità.

