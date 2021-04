Ressa, aperitivi e tammurriate: a Napoli la sfida alle regole è già partita

Cronaca di una giornata di ordinaria follia a Napoli. Tra feste in riva al mare, calche e assembramenti dal centro storico al Vomero, e - come se non bastasse - anche un happening con tanto di celebrazione dedicata alla «liberazione dal Covid». Migliaia di persone in strada tra Toledo, zona collinare e lungomare. Napoli è diventata gialla prima della data ufficiale, come se il virus fosse scomparso.

