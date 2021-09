Focolaio Covid nel campo rom di Giugliano, De Luca proroga la zona rossa: il testo completo dell'ordinanza

Focolaio Covid nel campo rom di Giugliano, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza con la quale si prorogano fino al 26 settembre le già disposte misure di sicurezza.

Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento: ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il campo rom di via Carrafiello è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni, ed è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal campo rom. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal campo rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dell’area e dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Il Comune di Giugliano, d’intesa con l’unità di crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento. L'Asl competente assicura la somministrazione di tamponi naso-faringei nonché ogni ulteriore necessaria attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’unità di crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.