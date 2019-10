Mercoledì 23 Ottobre 2019, 17:57

ERCOLANO. Covo di siringhe di droga e oggetti contundenti sulla strada per la scuola: volontari ripuliscono la zona. L’associazione Nuovo Progetto Ercolano, presieduta da Ciro Santoro ha accolto una denuncia grave diffusa sui social dal papà di uno studente della scuola «Francesco Giampaglia» che aveva segnalato la presenza di un covo di siringhe in via Canalone, sulla strada che porta all’istituto.«Passiamo ogni giorno di qui- aveva scritto il padre- e mio figlio si avvicina a questo foro nel muro pieno di siringhe di droga chiedendomi cosa ci facciano e perché siano lì». Questa mattina Ciro Santoro e Luigi Vangone, con il supporto della Buttol, hanno ripulito l’area liberandola dagli oggetti pericolosi. «Abbiamo prelevato oltre 200 siringhe - dice Santoro- oltre a forbici ed altri oggetti pericolosi. Non è concepibile che cose del genere si trovino in zone frequentate dai bambini. Il nostro intento è accogliere le istanze dei cittadini e contribuire con loro al miglioramento della città partendo da piccoli gesti».