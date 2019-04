Giovedì 18 Aprile 2019, 19:12

Blitz degli agenti della polizia municipale di Marano, che hanno effettuato controlli a tappeto per le occupazioni abusivo di suolo publbico da parte dei titolari di pescherie e negozi di ortofrutta. I vigili urbani hanno elevato una decina di verbali per occupazione di suolo pubblico. Allo stesso tempo è stata messa in atto un'azione repressiva nei confronti dei venditori abusivi di cozze, fragole, fave e altri prodotti esposti sulla pubblica strada, procedendo anche al sequestro della merce. Parte degli alimenti sequestrati dalla polizia municipale è stata poi devoluta ad enti benefici del territorio.