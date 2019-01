Giovedì 17 Gennaio 2019, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque anni chiesti per l'ex presidente Cpl Roberto Casari; tre anni per l'ex dirigente Nicola Verrini; tre per Francesco Simone; due all'ex dirigente Cpl Maurizio Rinaldi (chiesta l'assoluzione invece per il reato associativo); due anni all'avvocato Massimo Ferrandino, fratello dell'ex sindaco di Ischia (chiesta l'assoluzione dall'accusa di reato associativo); due anni e tre mesi a Giorgio Montali, l'imprenditore che con le sue società collaborava con Cpl Concordia.Sono queste le conclusioni dei pubblici ministeri Pasquale Mazzei e Marco Niccoloni, della procura di Modena, nel procedimento contro l'ex dirigenza del colosso cooperativo Cpl Concordia, accusata di corruzione per la metanizzazione dell'isola di Ischia. Oggi la requisitoria nel tribunale emiliano. I reati vanno, a vario titolo, dall'associazione a delinquere alla corruzione e reati fiscali. Chiesta anche una pena pecuniaria da 375mila per Cpl Concordia.