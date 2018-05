Crac azienda, polveriera Campania: «In due anni persi ottomila posti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 26 Maggio 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonia Palmeri, assessore regionale al Lavoro, non ha dubbi: «Questa evidente escalation di procedure di licenziamento annunciate o già definite dalle aziende multinazionali, specialmente nella grande distribuzione commerciale, punta a sfruttare il momento di sbandamento della politica dopo il risultato elettorale», dice. E i numeri di quella che per molti aspetti rischia di ridiventare la «polveriera Campania», con tensioni sociali alle stelle che sembravano quasi dimenticate e inevitabili ricadute sul tessuto socio-economico del territorio, sembrano darle ragione.Perché se è vero che è la vertenza dei dipendenti Tim a tenere banco in questi giorni, con il piano di ridimensionamento aziendale che prevede più di 3mila cassintegrati nella regione sul totale nazionale di quasi 30mila, è altrettanto vero che segnali preoccupanti arrivano ormai quotidianamente da molti altri settori produttivi. A cominciare dalle società della grande distribuzione commerciale appunto, dove i posti a rischio adesso sono già quasi 400 ma si teme che a fine anno possano aumentare, e dal manifatturiero dove una sola azienda come la Jabil Circuit di Marcianise con i suoi 840 addetti rischia di pesare sul piano occupazionale più di tutte se non si troveranno soluzioni in grado di garantire la proroga degli ammortizzatori sociali. Ma scricchiolii tutt'altro che trascurabili si avvertono in molti comparti produttivi, anche di alta qualificazione tecnologica per non parlare della condizione di crisi che da tempo attanaglia settori-chiave per l'economia regionale come l'edilizia, al netto delle contestate nuove norme del codice degli appalti. Lentamente sembra riemergere uno scenario difficile che la ripresina in atto sembrava aver efficacemente contrastato o quanto meno ridimensionato: evidentemente non è così anche se restano innegabili i miglioramenti che proprio dal manifatturiero campano sono emersi con forza lo scorso anno (+3,4% di crescita, un primato nazionale). Di sicuro la mappa delle criticità non risparmia nessuna provincia.