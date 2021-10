Crack, coca e hashish: droga per tutti i gusti, preso spacciatore di Pomigliano

Droga per ogni gusto nelle tasche di un pusher 54enne. Arrestato dai carabinieri. È la Cisternina lo scenario in cui i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato Marco Venosa, 54enne di Pomigliano d’Arco già noto alle forze dell'ordine.

I militari lo hanno sorpreso in Via Leopardi. Nelle sue tasche un vero e proprio stock di stupefacenti. 154 dosi di crack, 46 di cocaina, 9 di marijuana, 18 di hashish e 194 euro in contante ritenuto provento illecito. Un campionario di droga per i «clienti» della zona che gli è costato le manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.