Giovedì 12 Settembre 2019, 14:43

Michele Messina, 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso nella propria abitazione di via Nicolosi dai carabinieri della compagnia di Marano (sezione operativa) con sei dosi di crack, una di hashish, tre coltelli per il taglio, vario materiale per il confezionamento e cinquecento euro circa in contanti. L'uomo, da tempo monitorato dai militari dell'Arma di via Nuvoletta, è ora agli arresti domiciliari, in attesa del rito di convalida. I carabinieri hanno circondato l'abitazione di Messina, dove da tempo si segnalava un viavai sospetto di personaggi legati al mondo della manovalanza criminale e tossicodipendenti, alle prime luci dell'alba. La successiva irruzione in casa ha confermato i sospetti degli inquirenti.