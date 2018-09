Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:44

Controlli e perquisizioni dei carabinieri tra Giugliano e Melito. I militari dell’arma hanno arrestato Antonio Cerrone, 42 anni accusato di detenzione e spaccio di droga. L’uomo è stato notato a Giugliano, su via Montessori, cuore del rione Ina casa, mentre si dirigeva verso via Lussemburgo, grossa piazza di spaccio di Melito.Il famigerato Rione 219 è infatti uno dei mercati della droga più grandi della zona. Giunti sul posto i carabinieri hanno bloccato il pusher e, a seguito di una perquisizione in una intercapedine di un sottotetto di uno stabile del Rione, hanno trovato 100 buste di crack, 71 di marijuana, 22 i cocaina e 24 di hashish. Dosi che avrebbero procurato lauti guadagni. Cerrone è stato poi trovato in possesso di 100 euro, ritenuto guadagno della vendita di droga. Durante le operazioni di controllo è stato arrestato anche Luigi Pisa evaso dai domiciliari ai quali era sottoposto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.