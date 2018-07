Giovedì 5 Luglio 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 09:25

Crepe ed avvallamenti sul ponte di via Cinthia, mettono in allarme i residenti e i cittadini tra Fuorigrotta e Pianura. Proprio la strada sopraelevata che sovrasta il raccordo di Soccavo per poi congiungersi alla rotonda di via Montagna Spaccata presenterebbe alcune criticità ai margini della carreggiata.Ad essere spaventati di questa situazione sono prima di tutto gli abitanti del posto che riferiscono di vedere – poco alla volta – nuove crepe e avvallamenti tra l’asfalto e il punto di congiunzione con la strada sopraelevata.«Siamo preoccupati - dichiarano in strada - perché da tempo vediamo che la muratura ai lati della strada viene giù poco alla volta. Non sappiamo cosa sia successo e cosa possa aver generato questo disagio, ma sappiamo che c’è perché è sotto gli occhi di tutti. Noi chiediamo un aiuto per poter comprendere se effettivamente il ponte è pericolante o meno. Vogliamo solo assicurare l’incolumità nostra e di chi passa ogni giorno per questa strada».