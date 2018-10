La cricca dei falsi incidenti: spuntano altri tre indagati a Torre Annunziata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 10:30

TORRE ANNUNZIATA - Altri tre giudici di pace sono a rischio. Il terremoto giudiziario che ha investito l'ufficio giudiziario di Torre Annunziata coinvolge altri magistrati onorari. Sono indagati, infatti, altri due giudici: un uomo (già sospeso dall'incarico un anno fa perché coinvolto in un'altra inchiesta) e una donna, quest'ultima iscritta nel registro degli indagati insieme al collega Antonio Iannello, considerato il vero fulcro del «sistema» di corruzione all'interno del giudice di pace di Torre Annunziata. E dalle intercettazioni viene fuori il nome di un sesto giudice onorario un'altra donna che «vende collanine in aula durante le udienze». Altri consulenti e avvocati, poi, sono indagati nella maxi inchiesta partita dalla procura di Torre Annunziata e approdata, per competenza territoriale, agli uffici inquirenti di Roma proprio per la presenza di magistrati onorari.