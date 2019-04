Venerdì 19 Aprile 2019, 13:45

Crisi al Circolo Posillipo. Il presidente Vincenzo Semeraro ha comunicato stamani al Consiglio di avere rassegnato le dimissioni. Il direttivo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione. Probabili elezioni a giugno.Nei giorni scorsi c'era stata una riunione del Consiglio in cui erano stati ipotizzati drastici tagli alle sezioni sportive per acquistare la sede sociale.