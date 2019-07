Crisi da indebitamento: l’organismo degli avvocati a disposizione dei cittadini

Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è uno strumento, introdotto dalla legge n. 3/2012, con il quale un soggetto debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. Dopo aver assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, tale piano prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.



L'Ordine degli avvocati di Napoli si è dotato di un nuovo Organismo di composizione per tali crisi, la cui attività è entrata ormai a pieno regime. Il nuovo organigramma è composto dagli avvocati Antonio Tafuri (presidente), Sergio Longhi (segretario, nella foto), Elena De Rosa (tesoriere), Massimo di Lauro (referente), Loredana Capocelli, Ilaria Imparato, Giuseppe Camerlingo, Sergio Neri, Gaetano Pilato (componenti) e Paolo Pannella (comitato scientifico). Si tratta di una nuova opportunità professionale che valorizza il ruolo dell'avvocato anche al di fuori delle tradizionali sedi contenziose, mettendone in risalto le funzioni di consulente giuridico-economico a tutto tondo. Il tessuto sociale del nostro Paese e, in particolare, di una grande città come Napoli reclama questo nuovo tipo di competenze e gli avvocati dovranno farsi trovare pronti per le nuove sfide lanciate dallo scenario attuale, ponendo la propria professionalità a disposizione degli attori economici. In tal modo, l'avvocato potrà adempiere in modo efficace al bisogno di sicurezza giuridica in senso ampio espresso dalla collettività in coerenza con lo stesso impianto della nostra Carta costituzionale.

Martedì 2 Luglio 2019, 10:29

