Crisi da sovraindebitamento, ecco il nuovo organismo di composizione degli avvocati napoletani

Martedì 22 Ottobre 2019, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presso le sale del Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli, è stato presentato l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento nella sua nuova composizione. L'organismo è presieduto dal presidente dell'Ordine, Antonio Tafuri, affiancato dal Consigliere tesoriere Elena De Rosa. Referente dell'organismo è Massimo di Lauro, segretario Sergio Longhi. Componenti del consiglio direttivo sono i consiglieri Loredana Capocelli e Ilaria Imparato, oltre agli avvocati Giuseppe Camerlingo, Sergio Neri e Gaetano Pilato. Sin dall’inizio dell’insediamento il nuovo consiglio direttivo dell'organismo ha lavorato, incessantemente, per garantire una veste aggiornata dello stesso ed in perfetta linea con la normativa in vigore, al fine di consentire sia ai gestori accreditati presso l'organismo sia ai professionisti ed all'utenza che si rivolgono allo stesso, celerità, competenza, professionalità e trasparenza della gestione. Inoltre sul sito del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, nella sezione dedicata ad hoc all'OCC, sono consultabili tutte le informazioni necessarie, e direttamente scaricabili i documenti per intraprendere la procedura. Il neo consiglio direttivo ha dato un imprinting decisivo all'organismo che sarà presentato alle più rappresentative associazioni di consumatori sul territorio.